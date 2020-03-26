【業主急散貨】天巒月內第3滴血　雙號屋十年貶值逾420萬元易手！

上水天巒再錄蝕讓個案，市場消息透露，屋苑瑞奇大道雙號屋，實面積約2,000方呎，另連逾1,500方呎花園，本月中才放盤，近日大幅劈價，不足兩星期減價約500萬港元，以約2,800萬元易手，呎價近1.4萬元。原業主持價約10年，帳面貶值逾420萬元。

據了解，天巒本月已錄至少3宗損手個案，兩日前另一間琉森大道雙號屋銀主盤，亦以2,080萬元售出，10年帳面貶值逾950萬元。

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