【全球攬炒】疫情拖累　新加坡航空停牌

外國傳媒報，受疫情拖累，新加坡航空公司周四(26日)向新加坡交易所申請暫停交易。

據新加坡交易所網站顯示，新航上午提出暫停交易要求，理由是等待公司發布信息。面對新冠肺炎疫情持續惡化，新航已宣布大削航班，超過90%、並預定4月底前起飛的航班將取消。

事實上，新航早前表示，這是其有史以來的最大挑戰。

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