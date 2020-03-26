【大行報告】野村降奧園目標價14%　反映需求不確定

該行預計2020至2021財年每股盈利年複合增長率53%。受疫情影響，奧園2019年派息比率削至35%，該行預計2020財年派息率可以恢復至40%，即2020至2021財年每股股息(DPS)年複合增長率為62%。

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