【大行報告】野村降奧園目標價14% 反映需求不確定
2020年03月26日 15:36
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野村發報告指，受新冠肺炎疫情影響，中國奧園(03883)今年銷售目標為按年增長12%，雖目標轉向保守，但管理層定下2021至2022財年銷售增長25至30%，可緩和市場對增速放緩的憂慮。不過，該行下調奧園目標價14.18%至12.4元，以反映疫情過後，行業需求的不確定性，維持「買入」評級。
該行預計2020至2021財年每股盈利年複合增長率53%。受疫情影響，奧園2019年派息比率削至35%，該行預計2020財年派息率可以恢復至40%，即2020至2021財年每股股息(DPS)年複合增長率為62%。
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