【深度解構】中國經濟已走出谷底嗎？

外國傳媒報道，中國爆發新冠病毒疫情後，工廠停工、餐館商店停業，可能導致中國經濟至少在當前季度收縮，持續時間或許還會更長。如今問題在於，這場席捲全國的疫情將帶來何種衝擊。

【失業率上升】

疫情之下經濟承受情況如何，從就業市場可體現一二。澳新銀行經濟學家預計，2月直接造成800萬人失業。

中國政府今年消除絕對貧困的目標仍然不變，扭轉失業率的上升趨勢是政府的明確要務。2月時失業率達到創紀錄的6.2%，中國政府已推出一系列措施穩定就業，希望失業率不再繼續上升。

牛津經濟研究院駐香港的首席亞洲經濟學家Louis Kuijs表示，雖然中國國內經濟逐步恢復正常，但新冠疫情料造成全球需求不振，中國工廠可能還會再遭打擊，許多製造業工作朝不保夕。這次情況與十多年前的金融危機不同，當時中國祭出龐大的刺激計劃，從而與全球經濟衰退的最嚴重時期擦肩而過。

他說：「即使第一季GDP大幅下降，中國這次推出大規模宏觀刺激的意願大大減少。這意味着現在中國就業市場的壓力會比2009年時更大，因此當前挑戰在於，中國政府如何通過巨額刺激以外的其他手段來穩定就業。」

【破產風險】

這場疫情之下，商舖、酒店，以及其他小企業要麼關門閉店，要麼好幾周都是門可羅雀或無生意可做，所受直接影響比工廠停工還要大。製造業可以回過頭來加大生產，而消費很多則是一去不復回。

收入下滑幅度如此之大，小公司能挺多久？招商銀行2月對兩萬多家多數為中小企業的調查顯示，2/3的企業資金儲備最多只能堅持3個月。

中國政府出台了一系列救濟措施，包括低息貸款、退稅和延期還本付息安排，來幫助企業度過難關，但是進展卻很緩慢。上周日一位官員在新聞發布會上表示，自1月25日以來，有1/5的中小微企業到期貸款本息已享受延期還款安排。

【不良貸款】

作為應對危機的部分舉措，中國放寬了對不良貸款的認定標準，允許銀行延緩不良貸款認定，這樣在銀行收回貸款前，陷入困境的公司能有更多的回轉時間。

中國銀行機構的確有着6萬億元人民幣貸款損失準備金，但如果第2季經濟不能實現V形復甦，屆時壓力將會加大。

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