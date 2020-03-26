德銀準繩分析員：現在是時候逐步入市買股

外國傳媒報道，成功預言美股去年升市、今年3月初警告冧市未完，而再次言中的德意志銀行策略師Binky Chadha稱，現在是時候逐步入市買股票了。換言之，他加入了近期暴跌過後對市場更為樂觀的陣營。

Chadha的股票配置已從「減持」提升至「中性」。他曾準確預測到標指會在2019年瘋狂上漲，並在新冠疫情危機爆發前，轉向預測該指數2020年根本不會上揚，並在3月初警告會直線式下插。

他指出，股市從高峰掉落到低谷的跌勢與歷史規律相符，以及在紀錄低點的倉位部署，是他改變對市場看法的主要原因。3月初的時候，Chadha對標指的基本預測是較上一個高峰下跌15至20%。截至周一(23日)收盤，該指數已從2月紀錄高位回落了34%。

他說：「一段時間以來，我們一直在減持股票，並且採取防禦性的倉位部署，因為我們認為股票已很貴，並且外界對成長復甦的預測過於強勁，由於股市已經達到了我們基本預期中的跌幅，並且我們的持倉處於低位，因而我們把股票配置從減持調整為中性。」

他指出，第2季經濟活動和盈利的裂縫已完全被計入股市。

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