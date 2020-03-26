【全球攬炒】三重打擊！分析員狂削日本經濟預測

外國傳媒報道，經濟學家們大幅下調了對日本經濟的預期，因海外疫情管控對出口造成打擊，而本地不斷增加的病例數目，也促使東京都知事要求居民不要外出。

據經濟學家的最新預期，日本經濟正邁向金融危機以來的最弱時期。高盛集團周三(25日)將2020年日本GDP萎縮幅度從2.1%上調至3.1%，巴克萊周四(26日)稱，對日本經濟的最新預期是萎縮2.6%，下調預期是「因為經濟受到與消費稅上調、新冠疫情爆發、東京奧運會推遲這三重打擊，」。

高盛亦預計，日本出口將遭到嚴重衝擊，因美國和歐洲為減緩病毒傳播而採取的嚴格管控措施，造成經濟活動停擺。他們認為，相比疫情造成的衝擊，奧運會推遲舉行的影響相當有限。

不過，日本經濟被進一步下調的風險猶存。東京都知事小池百合子周三要求，居民在本周末不要外出。她本周早些時候沒有排除下令完全封鎖的可能性。東京約佔日本經濟的19%，故封城可能會對整體活動產生重大影響。

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