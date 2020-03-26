【全球攬炒】德消費信心10年低 法家庭支出銳減
2020年03月26日 15:51
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情下，歐洲經濟數據無一不「走樣」。德國市場研究機構GfK公布，德國4月消費者信心指數從3月修正後的8.3點降至2.7點，創2009年5月以來新低，顯示新冠肺炎疫情正抑制歐洲最大經濟體的家庭支出。
GfK研究員Rolf Buerkl表示：「考慮到當前的事態發展，我們撤回了我們對2020年消費增長1%的預測。零售商、製造商和服務提供商必須為經濟衰退做好準備。」
另外，法國國家統計機構INSEE表示，由於新冠肺炎疫情的影響，當前法國的經濟活動和家庭支出只有正常水平的65%左右。
INSEE公布了法國3月商業信心指數，顯示了全國範圍內的封鎖所帶來的影響。該指數從2月的105點驟降至95點，創下了自1980年以來的最大跌幅。
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