【全球攬炒】德消費信心10年低　法家庭支出銳減

新冠肺炎疫情下，歐洲經濟數據無一不「走樣」。德國市場研究機構GfK公布，德國4月消費者信心指數從3月修正後的8.3點降至2.7點，創2009年5月以來新低，顯示新冠肺炎疫情正抑制歐洲最大經濟體的家庭支出。

GfK研究員Rolf Buerkl表示：「考慮到當前的事態發展，我們撤回了我們對2020年消費增長1%的預測。零售商、製造商和服務提供商必須為經濟衰退做好準備。」

另外，法國國家統計機構INSEE表示，由於新冠肺炎疫情的影響，當前法國的經濟活動和家庭支出只有正常水平的65%左右。

INSEE公布了法國3月商業信心指數，顯示了全國範圍內的封鎖所帶來的影響。該指數從2月的105點驟降至95點，創下了自1980年以來的最大跌幅。

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