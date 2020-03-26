【石油大戰】特朗普向沙特施壓　冀擱置下月增產計劃

外國傳媒報道，美國總統特朗普政府正在向沙特阿拉伯施壓，希望其擱置與俄羅斯「反枱」後的創紀錄增產計劃。沙特與俄羅斯之間的石油大戰，已導致油價暴跌，並創出將近20年以來最低水平。

雖然美國的世界頭號產油國地位意味着它會在一定程度上免遭油價崩盤的衝擊，但據消息人士稱，特朗普還是希望沙特能擱置下個月將原油日產量增至1,230萬桶的計劃，希望它能施以援手，使油價重新回到3月初暴跌前的水平。

自俄羅斯與沙特未能就進一步減產，以應對疫情帶來的前所未有需求銳減局面達成協議，並觸發價格大戰以來，油價已大幅下挫，危及了數十萬人的就業，抹去了數百億美元的資本開支，並使多達70%的美國頁岩油生產商面臨破產威脅。

周三(25日)早些時候，美國國務卿蓬佩奧與沙特王儲討論了「維護全球能源市場穩定的必要性」，這也是迄今為止美國對沙特與俄羅斯之間的價格戰作出的最直接干預。

美國國務院周三說：「國務卿強調，作為二十國集團(G20)主席國和重要的能源領袖，沙特阿拉伯有一個切實的機會，在全球面臨嚴峻經濟不確定性的情況下，挺身而出，安撫全球能源和金融市場。」

國務院說，兩位領導人還討論了他們對新冠病毒蔓延，以及遏制疫情必要性的「深切關注」。

在發起價格戰之前，沙特阿拉伯未能說服俄羅斯與OPEC+盟國一同減產。至今沙特方面仍然認為，只有集體減產，而不是沙特單方面行動，才能扭轉市場。

據消息人士透露，計劃中的G20電話會議會討論原油問題，至少那會是更廣泛經濟問題探討中的一個組成部分。

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