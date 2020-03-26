新盤動向：THE RICHMOND首錄終止買賣合約個案

2020年03月26日 15:52
  • 東網電視
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    市況不穩，新盤市場續現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下西半山THE RICHMOND，錄得首宗終止買賣合約，單位為11樓C室，實用面積206方呎，間隔屬開放式，原本於今年1月以690.6萬元售出，呎價33,524元。發展商已發出新銷售安排，即日起停售上述單位。
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