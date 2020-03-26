新盤動向：THE RICHMOND首錄終止買賣合約個案
2020年03月26日 15:52
東網電視更多新聞短片
市況不穩，新盤市場續現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下西半山THE RICHMOND，錄得首宗終止買賣合約，單位為11樓C室，實用面積206方呎，間隔屬開放式，原本於今年1月以690.6萬元售出，呎價33,524元。發展商已發出新銷售安排，即日起停售上述單位。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！