新冠肺炎：新加坡向自僱人士提供5300元　出資撐多個行業

新加坡政府公布第二輪抗疫刺激方案，當中將通過「自僱人士收入減免計劃」直接獲得現金支持，該計劃每月向符合條件的自僱人士提供1,000新加坡元(下同)(約5,300港元)，為期9個月，新加坡政府將為這項計劃預留12億元。

此外，根據《自僱人士培訓支持計劃》，自僱人士將獲得提高的每小時培訓津貼，以便他們利用停工時間進行培訓和提高技能。從5月1日起，每小時的培訓津貼將從7.5元提高到10元。培訓支持計劃也將延長至今年12月，政府將為這項改進計劃預留4,800萬元。

對於公司而言，政府將共同出資佔當地僱員工資的25%，高於原來的8%。食品服務業的公司將獲得每名當地工人50%的共同出資，而航空和旅遊業的公司(受影響最嚴重的行業)將獲得75%的共同出資。

更多的工人也將有資格獲得共同出資，合格的工資上限從3,600元提高到4,600元。工資中位數為4,600元。就業支持計劃還將延長兩個季度，直至2020年底。僱主將在5月、7月和10月獲得相關的支出。

實際上，根據「就業支持計劃」，總共將向190萬當地工人分配151億元，是全球金融危機期間提供的支持的兩倍以上。

此外，新加坡政府的培訓計劃將為年輕人提供「獲得寶貴的工作經驗」的機會，並為僱主從這場危機中脫穎而出提供進一步的推動力。在該計劃下，新加坡勞動力將與今年提供針對本地首次求職者的見習培訓的企業共同分擔人力成本，希望今年能夠支持多達8,000個見習培訓，涵蓋各種規模的企業，這將包括研發實驗室中的科學技術培訓，深度技術初創公司，加速器和孵化器。政府將設立SGUnited Jobs倡議，在明年由公共部門帶頭的情況下創造約10,000個就業機會。

由於疫情重挫航空、旅遊及運輸業等行業。新加坡政府表示，將斥資3.5億元支持航空業；9,000萬元支援旅遊業；針對的士及私家出租汽車服務將提供9,500萬元資助；藝術及文化領域亦會有5,500萬元支援。

另外，當局指出租車司機和私家車司機將繼續獲得每月每輛車300元的救濟金，直至9月底。

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