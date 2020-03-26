【全球攬炒】歐美狂削訂單　亞洲數百萬人失業

外國傳媒報道，隨着歐美經濟和消費「急凍」，零售業大削訂單，將威脅到亞洲數百萬人的生計。

其中，大型連鎖服裝零售商H＆M的經營模式是：數周內向工廠下單、並等待產品送達門市，現在不是暫緩向亞洲工廠落單，就是取消訂單，對亞洲企業來說絕對不是好徵兆。

H＆M表示，正評估最近已下訂單可能出現的變化。該公司向全球約1,400家工廠採購原料，服飾生產主要倚賴中國和孟加拉。

另外，英國食品商Associated British Foods和英國零售商Peacocks Stores也暫停或取消部分訂單。前者旗下有零售門市遍布歐洲的Primark，孟加拉一家為Primark生產牛仔褲的公司負責人透露，其工廠已為Peacocks生產約1.45萬條牛仔褲，對方卻寄信說不會接受這些訂單，損失慘重。

孟加拉服裝製造商和出口商協會向零售商呼籲，希望他們為已訂購的商品付款，否則全國410萬工人可能失業，衍生無法承擔的社會混亂。

專家表示，目前經濟景氣降溫的程度似乎較2008年金融海嘯更嚴重。當時各大品牌雖然也因消費支出減少而備受打擊，但仍能透過減價促銷等優惠措施吸引顧客，儘管整體需求下降，許多工廠仍忙於處理訂單。

數據顯示，像孟加拉這樣的國家，若出口下降10%，國內就業人數可能減少4至9%。緬甸服裝業協會亦透露，該國服裝產業已經裁減1萬人。馬來西亞處境類同，現在西方買家紛紛發信要求取消訂單。

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