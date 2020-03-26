【市後重點睇】油價跌逾3%　道期挫近300點

美匯指數回落，最新報100.81；離岸人民幣(CNH)於7.12水平上落；港匯回軟至7.7544；美元兌日圓處110.51；歐元及英鎊向好，兌美元分別為1.0911及1.1885。金價反覆處1,606美元。油價偏軟，布油跌3.69%至26.38美元，紐油跌3.84%報23.55美元。道指期貨跌298點；歐股三大指數早段全線跌逾2%。

●市後關注點

-20:00 英倫銀行議息

-20:30 美國2月商品貿赤、美國第4季國內生產總值(GDP)

●亞洲股市：日股收挫882點，澳股三連揚。

●新冠肺炎：

-羅傑斯指美股恐未見底，波動市散戶宜揸現金。

-3月份全球投資者信心再降至74.5點。

●中環伊利近街地舖3,400萬元沽，低意向價50%。

●人行在香港成功發行100億人民幣央行票據。

●公司業績：

-富力地產去年多賺15.5%，派息0.86元人民幣。

-中國海外去年多賺10%，在港總可售貨值逾1,300億元。

-恒安國際去年多賺近3%，2月起生產口罩。

●二手成交：

-低息年代重臨，映灣園降價80萬吸客。

-新達廣場減價35萬沽，今年首次跌穿700萬！

-領峯放盤兩周減30萬，售1150萬元低市價半成。

-減價有市！朗怡居兩房戶削25萬元易手。

-業主急散貨！天巒再錄蝕讓個案，雙號屋十年貶值逾420萬元。

●【全球攬炒】

-標普料美銀行業今年無錢賺，更要倒蝕千億。

-疫情拖累，新加坡航空停牌。

●【全球球市】

-新加坡金管局向銀行提供最高600億美元資金。

-南韓央行涉足QE，承諾提供無限流動性。

●【大行報告】

-野村降奧園目標價14%，指行業需求不確定。

●國壽：疫情衝擊內地保險業，惟前景仍樂觀。

●H按注意：港元1個月拆息重上2厘，連升10日。

●惠譽料油企投資削19%，傳特朗普出手促沙特擱置增產。

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