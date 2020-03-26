新冠肺炎：新加坡推退稅計劃 商業物業獲全數退款
2020年03月26日 16:18
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(Getty Images圖片)
新加坡政府指，將推2020年物業稅退稅計劃，合資格的商業物業可獲100%退稅，其他非住宅物業為30%。
新加坡企業將能在10月前獲得總值162億新加坡元(約862.42億港元)的各種政策支援，包括推遲繳納收入稅期限3個月，並免除2020年針對酒店和零售店的財產稅等措施。
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