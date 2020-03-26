淡友注意！聯儲局主席鮑威爾晚上7時接受訪問

外國傳媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾將罕有地於周四(26日)美國紐約時間上午7點05分(即香港時間晚上7時05分)，在美國國家廣播公司(NBC)接受採訪。

這將是鮑威爾繼上周日(15日)透過電話會議舉行非常規的記者會後，首次進行公開談話。

回看往績，聯儲局前主席格林斯潘在1987年股市大跌後，參加了美國廣播公司(ABC)節目；另一位前主席伯南克於2009年3月，困擾美國的經濟動盪即將進入尾聲時，亦罕見地接受節目訪問。

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