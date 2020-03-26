【出乎意料】香港2月出口升4.3%　業界指慘況未反映

香港出口經過今年1月份按年暴瀉22.7%後，2月份稍為回升，遠勝市場預期跌22%。上月香港整體出口貨值為2,386億元，按年升4.3%。不過，廠商們直言未來數月跌勢將會更「嚇人」，3月份出口或大跌超過5成，預計全年亦會錄雙位數字跌幅。

政府表示，由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易統計數字通常有較大波動。因此，1月及2月份的貿易統計數字適宜合併分析。合併1月及2月份計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值按年下跌12%。

今次新冠肺炎疫情2月起在全球擴散，市場早已預期外貿數字繼續疲弱，有機會重返2009年全年出口大跌12.57%的慘況，出口業重陷寒冬。

至於今年2月份香港整體進口貨值為2,771億元，按年下跌0.1%。

香港上月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升11.2%。當中以輸住越南升幅最勁，達43.5%，往台灣亦升38.3%，而輸往內地亦升13.2%。另一方面，輸往日本和南韓則分別跌17.4%和16%。輸往亞洲以外地區方面，輸往英國更大跌34.9%，往美國亦跌16.5%。

以類別計上月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」、「動力產生機械及儀器」和「非金屬礦物製品」，分別升20.1%、82.1%和12.6%。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」分別下跌14.3%和12.9%。

政府發言人表示，今年首2個月合計，出口貨值跌幅擴大至12%，反映新型冠狀病毒疫情爆發對區內貿易和生產活動造成的嚴重干擾。新型冠狀病毒全球大流行，令大部分主要出口市場的需求大幅下挫，外圍貿易環境最近已變得更為嚴峻。因此，香港的商品出口表現短期內料會維持低迷。

鐘錶商天時貿易公司經理尹明義指，去年2月份為春節假期，今年春節則在1月份，令2月份出口數據較預期為佳，但其實這僅為季節性因素。他預計，3月份香港出口數據應會相當「嚇人」，相信首季出口貨值會按年急瀉至少30%，全年亦會錄得雙位數字跌幅。

他以該公司為例，2月份起新冠肺炎疫症在內地進一步擴散，令內地廠房無法復工，所以就算有新訂單亦不敢接。至3月份，疫症擴散至歐美全球，環球消費信心瞬間轉弱，買家自然大縮訂單。而鐘錶屬於非必需品，所以訂單急跌的情況較其他行業明顯，該公司首季訂單較去年同期下挫70%。

如今該公司廠房仍有4成工人未復工，但由於訂單稀少，所以應付自如，還望港府可以協助廠商度過困境。

麗晶銀器製造廠高級經理伍嘉倩指，香港1月和2月出口貨值合計跌幅未算嚴重，因其並未反映疫情。這批出口商品早在新年前完工，另當時疫情集中在內地，所以出口運輸並未受阻。

她預期香港3月至6月出口貨值按年跌幅會進一步擴大。因農曆新年後內地廠房曾停工，生產量一度跌至零，故3月份出口或大跌超過5成，拖累首季出口跌逾25%。其後歐美疫情愈趨嚴峻，非必需品的出口需求大幅減少，預計第2季出口亦會按年跌5成。至於今年香港第3季及第4季出口表現，她指要視乎未來疫情能否受控，正如內地疫情最快受控，出口中國貨量有望最快復原。

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