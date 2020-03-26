3月期指收報23175點　低水177點

3月期指全日收報23,175點，跌443點，低水177點，成交176,832張，未平倉合約142,383張。4月期指收報23,161點，跌468點，低水191點，成交61,194張，未平倉合約50,993張。

即月國期收報9,411點，跌147點，低水37點，成交206,601張，未平倉合約232,981張。4月國指收報9,414點，跌155點，低水34點，成交111,291張，未平倉合約89,048張。

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