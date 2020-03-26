【fb直播】大市反覆未企穩？
2020年03月26日 16:33
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港股周四(26日)好淡爭持，恒指高開77點後無以為繼，不過隨着美國參議院通過財政刺激計劃，大市半日曾收復失地，惟午後又再偏軟，走勢如此反覆，大市又再危危乎？
新冠肺炎疫情打擊多國經濟，美股周四開市前，將會公布首次申請失業救濟人數，有分析認為恐高達400萬人，呢個數會左右大市？投資者要睇實？
華為創辦人任正非受訪指，疫情可能打擊今年公司業績，另外亦有猜測指蘋果公司會推遲出新iPhone，惟大行摩根士丹利發表報告，指市場對手機行業過份悲觀，並點名唱好舜宇光學(02382)，將目標價大升逾五成，由98元提高至150元，同時將小米(01810)評級提升至「增持」，兩隻值博空間有幾大？去年純利倒退四成的瑞聲科技(02018)反而彈力最強，盤中曾彈7%過外，呢隻又點睇？
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