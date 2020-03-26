【fb直播】大市反覆未企穩？

港股周四(26日)好淡爭持，恒指高開77點後無以為繼，不過隨着美國參議院通過財政刺激計劃，大市半日曾收復失地，惟午後又再偏軟，走勢如此反覆，大市又再危危乎？

新冠肺炎疫情打擊多國經濟，美股周四開市前，將會公布首次申請失業救濟人數，有分析認為恐高達400萬人，呢個數會左右大市？投資者要睇實？

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