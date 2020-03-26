新加坡政府：2020年財政預算赤字達392億坡元　佔GDP的7.9%

新加坡政府宣布第二輪抗疫刺激方案的措施，將使2020財年的整體預算赤字達到392億新加坡元(下同)(約2,100億港元)，佔GDP的7.9%。新加坡副總理兼財長王瑞傑表示，如今局勢是高度動盪和不確定，但新加坡將採取靈活的財政政策，以便能夠迅速將手頭的資源用於其居民最緊迫和最重要的需求。

同時，當地所有政務人員(總統、總理、全體內閣部長和政務官)將另外減薪兩個月，連同之前宣布減薪1個月，即合共減薪3個月。

新加坡政府強調，需要確保有彈性的食物和必需品供應，將斥19億元來增強經濟和社會的抵禦能力，包括繼續投資於長期增長能力、建立包括口罩和消毒劑在內的全國衛生用品庫存，以及增強食品抵禦能力，目標是到2030年可滿足本國30%的營養需求。

針對持牌酒店、旅行社和旅遊景點、郵輪營運商和會展場所營運商的就業資助計劃也將達到75%。在適當時機，撥出9,000萬元，以幫助該行業復甦。對於餐飲公司，工資抵銷額將為50%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626