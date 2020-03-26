中國石油去年少賺近14%　末期息6.601分

2019年，國內業務實現原油產量7.39億桶，按年增長0.8%；可銷售天然氣產量3.6萬億立方英尺，按年增長9.3%；油氣當量產量13.45億桶，按年增長4.5%。

去年集團原油產量9.09億桶，按年增長2.1%；可銷售天然氣產量3.9萬億立方英尺，按年增加8.3%，油氣當量產量15.6億桶，按年增長4.6%。截至2019年底，集團擁有石油和天然氣(含煤層氣)探礦權、採礦權總面積2.88億英畝，其中探礦權面積2.56億英畝，採礦權面積3,110萬英畝；正在鑽探的淨井數為885口。期內完成的多層完井數為7,843口。

集團加工原油12.28億桶，按年增長4.1%，其中加工該集團勘探與生產業務生產的原油6.84億桶，佔比55.7%，產生了良好的協同效應；生產成品油1.17億噸，按年增長6%；生產乙烯586.3萬噸，按年增長5.3%。

展望未來，集團將堅持資源、市場、國際化和創新戰略，落實新發展理念，推動高質量發展，推進改革創新重點突破，夯實安全環保穩定基礎，更加注重綠色低碳發展，更加注重數字化轉型和智慧化發展，更加注重價值創造，全面開展提質增效，切實提升公司成長性和價值創造能力。

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