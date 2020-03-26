力寶中心低層傳8390萬沽　5個月升值15%

雖然經濟前景不明朗，但港島商廈市場仍錄得短炒個案。消息透露，金鐘力寶中心第二座低層戶，面積約3,648方呎，市傳以約8,390萬港元易手，成交呎價約23,000元。

據悉，該物業由資深投資者於去年10月以7,296萬元購入，當時成交呎價約2萬元。以此計算，該物業於5個月升值約15%。

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