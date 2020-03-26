新股專輯：傳康方生物下月掛牌 最多籌23億
2020年03月26日 16:42
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外電引述消息人士報道，中國內地生物製藥公司康方生物計劃最早4月啟動上市計劃，集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。摩根士丹利和摩根大通為上市保薦人。
報道指，康方生物目標是在4月上市，但仍要視乎新冠肺炎疫情下造成的市場波動性而定，具體上市細節或存有變數。
該公司主要專注於腫瘤、免疫療法及其他治療領域，目前有逾20個藥物開發項目，其中2個用於治療癌症的藥物分別正處關鍵試驗二期，以及關鍵試驗二期及三期，分別預料最快2021年下半年及2020年中提交新藥申請。截止至2019年9月底止首三季，虧損1.45億元人民幣(下同)，2018年同期則為8,200.6萬元；研發開支按年增長1.31倍至2.05億元。
值得留意的是，該公司曾進行4次融資，引入中國生物製藥(01177)、中國國有投資有份的CRF Investment、交銀國際等為投資者，分別持有2.15%、1.74%及0.6%股權，而據最近一輪融資後的估值為8.36億美元。
是次集資所得約75%將用於產品研發及商業化；約15%將用於在中國廣州及中山建廠及完善研發設施；約10%將用於一般公司及營運用途。
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