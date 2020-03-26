新股專輯：傳康方生物下月掛牌　最多籌23億

外電引述消息人士報道，中國內地生物製藥公司康方生物計劃最早4月啟動上市計劃，集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。摩根士丹利和摩根大通為上市保薦人。

報道指，康方生物目標是在4月上市，但仍要視乎新冠肺炎疫情下造成的市場波動性而定，具體上市細節或存有變數。

該公司主要專注於腫瘤、免疫療法及其他治療領域，目前有逾20個藥物開發項目，其中2個用於治療癌症的藥物分別正處關鍵試驗二期，以及關鍵試驗二期及三期，分別預料最快2021年下半年及2020年中提交新藥申請。截止至2019年9月底止首三季，虧損1.45億元人民幣(下同)，2018年同期則為8,200.6萬元；研發開支按年增長1.31倍至2.05億元。

是次集資所得約75%將用於產品研發及商業化；約15%將用於在中國廣州及中山建廠及完善研發設施；約10%將用於一般公司及營運用途。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626