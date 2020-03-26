【親子也移民】移居馬來西亞篇（下）

土地問題向來都深受港人關注，不少打工仔打成世工，只為供幾百呎樓。但距離香港只有3-4小時機程的馬來西亞，情況就截然不同，當地的衣、食、住、行，對港人毫不陌生，但生活指數就平香港一大截，200幾萬港幣就可以買到3,000方呎單位，生活質素瞬間提升。今集方太會帶大家到馬來西亞吉隆坡睇樓，並會探討當地的教育制度，為下一代鋪路。

究竟在馬來西亞，買樓好定係租樓好？香港納米樓的價錢，在馬來西亞可以住幾大？馬來西亞有甚麼主流教育課程？相比香港的填鴨式教育制度，在當地讀書有甚麼優勢呢？今集都會一次過話你知。

香港人鍾情的新山同檳城，最近推出精選樓盤。

馬來西亞新山Green Haven綠地殿堂海景公寓，鄰近關口，呎價僅約港幣$1,300起。相隔柔佛海峽，15分鐘到達新加坡關口，生活配套橫跨星馬兩地！

另外檳城Straits Residences，尊貴全海景項目，坐落高尚遊艇會、海峽岸廣場，約100間商舖及超市，提供完善生活配套。

香港人移民的熱門國家，除了馬來西亞外，其實還有日本。究竟移民日本有甚麼要留意呢？移民專家會深入淺出拆解當中的細節。

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