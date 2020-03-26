內地首兩個月對外非金融類直接投資按年增1.8%

中國商務部新聞發言人高峰周四(26日)稱，中國境內投資者今年首兩個月對外非金融類直接投資(ODI)累計1,078.6億元人民幣，按年增長1.8%，折合為155億美元，則下降1%。

據統計，截至3月24日，內地重點外貿企業已基本復工，產能恢復率超過70%的重點外貿企業佔比，已高達71.3%，比一周前提高4.6個百分點，目前在華外貿企業復工、復產依然保持平穩有序的態勢。

商務部外貿司二級巡視員(副司級)劉長於指，國際疫情蔓延，對外貿企業復工、復產造成的不利影響具有階段性，包括國際需求、貿易合作及商貿活動，外貿企業於短期內將面臨國際市場需求不振的衝擊，內地原材料進口或受衝擊，繼而影響最終產品出口等。

商務部將盡力減輕外貿發展的外部風險，更重要是，將利用各項外貿政策，特別是推動財稅、金融、出口信保等扶持企業政策措施盡快見效，幫助外貿企業特別是中小微外貿企業，解決成本上升、資金鏈緊張等突出問題。

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