美圖去年虧損縮至3.9億人幣　每月活躍用戶跌7.8%

集團表示，期內毛利和毛利率較去年同期均大幅增長，原因為全球廣告收入錄得大幅增長，佔2019年總收入的76.9%，主要因集團針對國內大客戶廣告主的需求提供全面營銷解決方案，故來自該等大客戶廣告主個別的平均收入有所增加。美圖秀秀應用具有社交功能，令廣告形式更豐富，吸引客戶，從而亦助力廣告收入增長。此外，高級訂閱業務飆升令有關收入隨之增加，部分抵銷了集團傳統的美拍直播業務下滑導致收入減少的影響。

2019年的毛利增長遠高於收入的增長，且第四季的增長更是加快步伐，原因為與直播相比，快速增長的在線廣告及高級訂閱業務的毛利率更高。

由於實施了以提高效率為重點的成本優化計劃，令帶寬成本和內容監控費用等主營業務成本均較2018年同期有所下降。集團的銷售和營銷費用(特別是推廣費用)亦已大幅減少，因集團轉移了策略重點，減少了透過付費下載和大型營銷活動來獲取用戶。相反，集團專注於通過在其應用軟件中引入創新功能和改善用戶體驗來推動自然下載。集團亦完成了費用優化計劃，從而減少了研發開支和一般及管理費用。截至2019年底，其對減少開支的影響將更加顯著。

展望未來，集團將專注於通過提供各種與美相關的產品維持該公司在變美行業的獨特地位，並繼續提升我們的商業化能力。短期內，集團認為全球公共衛生形勢的發展可能會對盈利能力產生重大影響。由於2020年初中國爆發新型冠狀病毒，若干品牌廣告商對其廣告開支預算態度轉趨審慎，集團已覺察到我們的廣告業務會遭受一定程度的負面影響。另一方面，由於國人可能會繼續居家不外出，該公司將於本年度第2季度推出的遠程皮膚科醫生諮詢服務等若干新舉措或可能從中獲益。簡而言之，由於未來充滿重重不確定因素，預測本年度的盈利能力言之尚早，但仍將高度警覺、靈活營運，致力為股東創造長遠價值。

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