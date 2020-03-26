二手續冧：御金‧國峯賣1900萬　一年跌價380萬

跌價成交頻現，市場消息指出，西南九龍御金‧國峯2座中層B室，實用面積927方呎，以1,900萬港元售出，呎價20,496元。

資料顯示，該座一個樓層較上址略低的同室單位，去年2月登記成交價2,280萬元，相比之下，新個案一年跌價380萬元，差幅約16.7%。

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