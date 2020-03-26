基石藥業去年研發開支增逾5倍 虧損擴至23億人幣

該公司旗下其中種核心藥品腫瘤免疫療法CS1001藥物，於2019年內臨床方面取得重大進展，預計於2020年下半年於中國提交經典型霍奇金淋巴瘤的新藥申請，並可能於2020年下半年於中國提交自然殺傷性T細胞淋巴瘤(NKTL)的新藥申請。

另外，用於治療膽管癌的Ivosidenib(CS3010)已向台灣食品藥物管理署提交新藥申請，預計將於2020年獲得市場批准。而其中2項兩項註冊性試驗正在中國進行，當中一項料於2020年完成試驗，並於2021年上半年在中國提交新藥申請。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626