基石藥業去年研發開支增逾5倍 虧損擴至23億人幣
2020年03月26日 17:05
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尚未有盈利或收入生物科技企業基石藥業(02616)公布去年業績，截至2019年12月底止全年虧損在研發開支及行政開支增加拖累下，擴大至23.08億元人民幣(下同)，2018年同期虧損17.45億元，每股基本虧損2.39元，不派息。期內收入按年上升3.09倍至8,396.2萬元；研發開支為2.7億元，按年增加5.27倍。
該公司旗下其中種核心藥品腫瘤免疫療法CS1001藥物，於2019年內臨床方面取得重大進展，預計於2020年下半年於中國提交經典型霍奇金淋巴瘤的新藥申請，並可能於2020年下半年於中國提交自然殺傷性T細胞淋巴瘤(NKTL)的新藥申請。
另外，用於治療膽管癌的Ivosidenib(CS3010)已向台灣食品藥物管理署提交新藥申請，預計將於2020年獲得市場批准。而其中2項兩項註冊性試驗正在中國進行，當中一項料於2020年完成試驗，並於2021年上半年在中國提交新藥申請。
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