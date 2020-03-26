新冠肺炎：友邦有財務策劃顧問初步確診

友邦香港發言人表示，確認一名財務策劃顧問初步確診感染新型冠狀病毒，目前正留院接受治療。該名被確診的財務策劃顧問在銅鑼灣利園2期的辦公室工作，最後一次回辦公室為3月18日並全程均有戴上口罩，過去14日均沒有外遊記錄，亦没有接觸任何客戶。

該名財務策劃顧問於3月13日曾與一名於3月21日確診患者共同用饍。友邦將為該財務策劃顧問及其家人提供協助。

友邦發言人指，已即時追蹤及要求與該財務策劃顧問有緊密接觸的員工，向醫生求診並留在家中工作，以及每天向友邦報告身體狀況，如有任何不適應立即求醫以及作出通知，友邦會全面配合衛生署衞生防護中心的安排，包括檢疫及醫學監測。

於收到通知有員工確診後，友邦表示，已立即加強防疫措施，包括即時安排關閉相關樓層，以進行徹底清潔和消毒，並通知大廈管理處清洗及消毒，相關樓層的鮮風櫃和冷氣風櫃，以及徹底清潔及消毒電梯和公眾地方。

與此同時，友邦亦提醒員工若發現身體不適，應立即求醫以及通知上司，並留在家中休息，如有需要可作相應的彈性工作安排。

另外，有提醒員工在辦公室以及面對面接觸時，必須佩戴口罩，並盡量以電話或視像會議代替會面。友邦亦要求員工主動申報外遊記錄，並嚴格遵守回港後須自我隔離14天的規定。

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