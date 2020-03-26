大圍名城三房戶呎租31.8元　減幅達14%

香港置業許美華表示，大圍名城2座北翼高層A室，三房間隔，實用面積約677方呎，以約2.5萬港元放租3個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價3,500元，以2.15萬元租出，呎租約31.8元，減幅達14%。

據悉，新租客為家庭客，心儀單位位處高層兼企理，故睇樓兩次即決定承租。

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