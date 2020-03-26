大圍名城三房戶呎租31.8元 減幅達14%
2020年03月26日 17:19
東網電視更多新聞短片
名城
香港置業許美華表示，大圍名城2座北翼高層A室，三房間隔，實用面積約677方呎，以約2.5萬港元放租3個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價3,500元，以2.15萬元租出，呎租約31.8元，減幅達14%。
據悉，新租客為家庭客，心儀單位位處高層兼企理，故睇樓兩次即決定承租。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！