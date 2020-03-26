荔枝角美孚新邨本月暫錄20宗買賣　最新呎價12606元

2020年03月26日 17:28
  • 東網電視
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    美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨本月暫錄20宗買賣，業主繼續減價，其中1期百老滙街11號中高層D室，實用面積706方呎，去年10月放盤，累減130萬元，剛售890萬元，呎價12,606元。
    該屋苑租金同時受壓，本月暫錄逾40宗租賃成交，平均呎租約32.5元，半年跌約7%。其中8期百老滙街118號一個中層單位，實用面積670方呎，以每月1.9萬元租出，呎租僅約28.4元。
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