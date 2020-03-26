安永：A股成為首季新股吸資王　香港數量稱冠

會計師行安永發表報告指，雖然新冠肺炎疫情會對全球資本市場產生一定影響，但中國A股新股活動保持平穩，上海證券交易所受惠於首季最大型新股京滬高鐵上市，合共集資98億美元，成為全球新股集資額首位。香港則以38宗新股上市，成為最活躍的交易所，合共集資18億美元。

值得留意的是，香港首季的新股活動較去年第4季顯著下降。與去年同期相比，首季的交易量錄6%微輕微增長，但集資額下降32%，而且2月沒有中國企業到港上市，反映部分有意上市的企業選擇推遲計劃。

報告顯示，大中華區第一季度新股數量較去年同期增長34%，集資額則按年上升104%。其中，內地滬深兩市A股新股共計52宗，上交所及深交所分別有34宗及18宗，合共集資113億美元。

另外，報告稱，雖然新冠肺炎疫情對所有公司都造成了衝擊，但有些行業受到的衝擊更為嚴重。尋求在大中華區上市的企業，一方面需要考慮其目標交易所對利潤和市值的要求；另一方面，疫情帶來了商機，而且在疫情得到控制後，這些商機可能還會繼續存在，特別是在醫療保健板塊。

安永大中華區上市服務主管何兆烽稱，雖然首季大中華區新股市場受到新冠肺炎疫情的影響，但該行對於接下來三個季度的經濟和新股前景，持謹慎樂觀的態度。中國政府已經及時推出相關支持的政策，未來還會採取更多經濟刺激措施來幫助企業上市。疫情結束後，這些政策措施將有力地推動國家經濟和新股市場的快速恢復。

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