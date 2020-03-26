講股半分鐘：恒指關鍵位24200點

今集《講股半分鐘》由耀才證券研究部副經理譚智樂為我們講股。他表示，現階段市況仍然會波動，預料恒指會在23,000點水平爭持，相信市場短期會關注美國領取失業救濟金人數，人數或會上升至歷年高位，而後續仍要關注其他經濟數據。

他指出，投資者後續仍要關注聯儲局言論及經濟數據，若美國加上多國其他經濟數據都反映疫情帶來的打擊較預期大，便要小心部署，建議若恒指未能重上24,200點，投資者宜抱觀望態度。

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