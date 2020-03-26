滙豐下周起網上支援中小企 遙距協助客戶

滙豐宣布一系列新安排，配合政府推出的中小企融資擔保計劃下之「百分百擔保特惠貸款」，以簡化並加快申請過程。

滙豐將由下周起，於數碼平台主動聯繫逾10萬間香港中小企，有意申請計劃的企業可於網上表達意願，滙豐將會進一步提供資訊及協助。此外，滙豐亦將聯絡不同商會，為其成員提供最新資訊。

其他措施則會分階段推出，使客戶可更簡單方便地提交申請，並減少現時疫情下不必要的外出和會面。滙豐將會推出一個全新網上平台，讓會員分享營商心得，並提供申請中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」等資訊，以及線上交流機會。

4月起，滙豐將舉辦網上研討會，加深中小企對計劃及申請流程細節認識。同時將利用雲端視像會議軟件Zoom，為準備遞交申請的企業講解申請流程，助客戶獲得諮詢。

為便利中小企，滙豐將利用全港服務網絡，於中小企中心以及指定分行等多個網點，收集中小企的申請文件。滙豐亦已設立「百分百擔保特惠貸款」服務專線 (852)2748 8238，解答有關中小企對計劃的查詢。

由於預計計劃正式推出時，不少中小企會即時提出申請，滙豐已成立專責後勤團隊，過百名人員會以遙距方式工作，協助客戶加快處理申請。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，自該項特惠貸款計劃於上星期獲批，滙豐已收到許多相關的客戶查詢，反映中小企的需求殷切。滙豐已調撥資源，利用數碼科技確保團隊就算在家工作，仍可全力協助客戶申請有關特惠貸款計劃。包括之前推出300億港元紓緩企業短期資金壓力的措施，相信上述新安排能夠配合各行業中小企的需要。

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