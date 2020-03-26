李嘉誠及李澤鉅連續4日增持長和及長實

資料顯示，一間由李嘉誠及李澤鉅各自擁有50%權益之公司於2020年3月20日、3月23日、3月24日及3月25日，以平均價每股38.4493元、36.0731元、36.6541元及38.3963元購入長實共1,660.15萬股。李氏父子於長實權益分別由33.93%增至34.38%，以及由34%增至34.45%。

另一間由李嘉誠及李澤鉅各自擁有50%權益之公司亦於2020年3月20日及3月23日，以平均價每股48.0596元及46.4832元購入長和共850,000股。李氏父子於長和權益分別由30.11%增至30.13%；以及由30.18%增至30.20%。

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