彼岸控股全年盈利飆1.63倍
2020年03月26日 18:23
東網電視更多新聞短片
彼岸控股(02885)公布，截至去年12月底止全年盈利約3,031.3萬元，按年大幅上升1.63倍，每股盈利7.63仙，維持不派股息。
考慮到日益嚴峻的宏觀經濟環境，該集團預計全球貿易衝突及新冠肺炎疫情爆發，將繼續對集團經營環境，及旗下產品需求產生重大影響，管理層將繼續監督該等影響並適應未來的干擾。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！