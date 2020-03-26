華潤置地：全年銷售目標2620億人幣　復工率96%

他指，疫情對行業造成的短期衝擊較大，但影響可控，武漢項目佔總銷售額4%。集團在2月初已安排高管上班，提前做防疫工作，加強跟地方政府溝通。至3月初，除了武漢，208個售樓處已全面開放，393個工地復工率96%，勞務到崗率92%以上。至3月中旬，除武漢以外，售樓處和工地全面復工。

問到疫情對物業投資業務的影響，李欣指，按該業務收入劃分，佔比最大依次為購物中心、寫字樓、酒店，故購物中心所受影響最大。2月初開始集團已為客戶提供1.5個月的租金寬減，以助租戶復工，所涉及資金10億元。

李續指，現時恢復進度良好，至本周一(23日)，租戶開業率達94%。若撇除掉500家政府強制閉店的租戶，商戶開業率達98.6%。由3月初至周一，零售額22億元，恢復至去年同期的62%以上；客流量則恢復至去年同期的50%。其中，8個高端定位購物中心最近一周零售額已恢復至去年同期的70至80%。

他估計，購物中心的業績至3月底可以恢復至去年同期60%，6月則按年持平，並料末季可錄按年升幅。全年租金收入預測按年持平或小幅上漲，料2021年可以恢復雙位數增長。

寫字樓方面，他料租金收入全年增長15%；集團在營10家酒店，去年收入15億元，利潤接近5億元，他預計全年酒店業務利潤跌30%，強調佔收入比重較小。

早前傳集團有意分拆物業管理業務在今年上市，副主席兼執行董事張大為僅表示，「現在比較大的策略已經形成了」，會正常的推進上市進程。

潤地周四(26日)午後公布全年業績，去年純利按年升18.29%至286.72億元，扣除投資物業評估增值後核心純利按年升12.2%至216.5億元。不過股價周四午後曾挫6.7%，雖然收市跌幅收窄至5.01%，報30.35元，為全日第二大跌幅藍籌。

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