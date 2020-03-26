新冠肺炎：醫療手套告急！因呢個國家佔全球產量六成

外國傳媒報道，馬來西亞「鎖國」應對疫情，讓當地手套工廠被迫削減員工，危及全球醫療用橡膠手套供應。該國手套製造商協會警告，防疫措施恐讓全球醫療用橡膠手套供應面臨長期短缺。

報道指出，全球每5副橡膠手套中，約有3副由馬來西亞的手套廠生產。該國全球最大即棄式橡膠手套製造商、佔全球手套供應約超過1/4的Top Glove也透露，歐美等國的手套需求已超越該公司的產能，履行訂單上已延遲了約4個月，即使開盡產能也無法滿足當前需求，公司每周有多達26億副手套的訂單，為全部產能的兩倍。

該國手套製造商協會主席Denis Low透露，手套工業約滿足全球需求的67%，每年產量多達3,450億副，但在疫情下，政府要求先供應國內，然後再出口。

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