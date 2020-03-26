【全球救市】股市已見底？華爾街咁睇...

外國傳媒報道，在2008年10月金融海嘯期間，美國聯儲局同樣將利率下調至零水平，國會也通過了7,000億美元的救市計劃，當時市場對刺激措施能帶動股市的期待很高，惟並未立即見效，美股之後又再經歷4個月下跌，累挫40%。

當然，目前情況與2008年不完全相同，但對於想押注反彈的交易員來說，相似之處足以讓人三思！Edward Jones投資策略師Nela Richardson指出，要求快速見效為時過早。

JonesTrading首席市場分析師Michael O'Rourke稱，把目前市場情況與2008年相比很困難，因2008年救市計劃通過時，美國經濟已陷入衰退數個月。

研究機構DataTrek創辦人Nicholas Colas指出，大家都很清楚，今年的情況比2008年嚴重2、3倍，下次災情可能就在幾天內，而非幾周後。

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