【全球攬炒】澳洲旅行社狂炒6千人　部分職位永久消失

外國傳媒報道，疫情重創旅遊業，澳洲旅行社集團FlightCentre Travel Group宣布，裁減全球6,000個職位，可能是暫時，也可能是永久。

維珍澳洲航空(Virgin Australia)計劃在8,000名員工之中，永久裁減超過1,000個職位。

紐西蘭的奧克蘭國際機場(Auckland International Airport)表示，由於需求減少，已裁減90家承包商，並與員工商量縮減工時及減薪20%。

美國聯合航空宣布，進一步刪減國內運力，意味着包括國際在內的整體運力將於4月減少約68%。

達美航空(Delta)及紐西蘭航空表示，將在客機上提供貨運包機服務，以增加收入。

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