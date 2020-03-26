珠海控股投資全年盈利大減逾半
2020年03月26日 19:04
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珠海控股投資(00908)公布，截至去年12月底止全年盈利8,106.9萬元人民幣(下同)，按年大減54.2%，每股盈利5.68分，不建議派末期股息，而2018年同期則派2港仙。
近期新冠肺炎疫情爆發，進一步在不同程度上令該集團各主要業務板塊的前景，於短期內蒙上陰影，該集團正積極探索在三大業務板塊的各種補救措施。
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