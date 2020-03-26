【全球攬炒】航空業運力狂跌56%　貨運費用大增

外國傳媒報道，在引用英國的國際航空資訊機構OAG數據後發現，3月22至28日當周，全球國際航班座位數量按年大減56%至1,800萬個。

從地區來看，亞洲境內的航班座位減少75%，歐洲境內也大降60%。另受到美國限制歐洲旅客入境影響，飛航於兩大洲的航班座位也都減少五成以上。

更慘的是，隨着各國「鎖國」，令展望更悲觀。舉例來說，德國漢莎航空有95%航班取消，歐洲最大廉航的瑞安航空(Ryanair)從3月25日起，也幾乎全面停飛。

載客班機減少，也影響了航空貨運能力。據航空貨運費率TAC指數顯示，從德國法蘭克福運往東南亞的每公斤貨運費用，一度升破2歐元，是年初兩倍以上。有業界亦表示，日本與歐洲之間的空運載貨能力只剩下以往的一半左右，費用漲至約1.5倍。中國運往歐洲的即期運費約為去年同期兩倍。整個太平洋地區的每磅運輸成本，在過去幾天已大漲3倍，這也使運送成本要較口罩本身價格更高。

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