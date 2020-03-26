鮑威爾：資本市場無法運作　會繼續採取果斷行動

聯儲局主席鮑威爾罕有地接受電視訪問時表示，資本市場許多地方都無法運作，故當局需要站出來，並在緊急權力下接手提供貸款，而當局救市的極限，視乎財政部給予多大支持，當局會繼續採取果斷的行動應對。

數十年來，由於聯儲局主席的講話對於公眾和投資者具有重要啟示作用，當局對此非常謹慎。前主席格林斯潘1987年接受電視訪問後，股市出現冧市，之後便限制接受傳媒錄影訪問；在金融危機期間掌舵的前主席伯南克於2009年3月罕有地在電視訪問中亮相，當時重創美國經濟的金融市場動盪已接近尾聲。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德則表示，雖然美國總統特朗普希望美國經濟可於4月中重新啟動，但人們需要對安全情況有信心才會出外工作。

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