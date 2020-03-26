鮑威爾：美國恐陷入衰退 當務之急是控制疫情

外國傳媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾表示，財政支持措施僅限於聯儲局的借貸，當局將致力於支持經濟信貸流通。從效率上看，每1美元的財政擔保等價10美元的貸款，抵押貸款和車貸是當局可涉及的領域。

他指出，當前的情況並非典型經濟下行，要盡可能確保經濟有力地反彈，當局傾向於傾聽專家的建議。他又提到，美國可能陷入衰退，疫情進展將決定經濟何時重啟，當務之急是控制住新冠病毒。

他強調，當局仍有其他政策空間。

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