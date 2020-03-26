新冠肺炎：滙豐暫停全球裁員3.5萬人 亦暫停招聘

祈耀年在信中提及，滙控將暫停對外招聘，但其他重組包括合併後勤部門計劃仍會進行。滙控發言人表示，確認該份給員工的信函。

滙控於2月中旬宣布2019年業績時預告瘦身舉動，指因應未來3年將會削減支出，難免出現職位流失，預期員工總數將於2022年減少3.5萬人，至20萬人。

事實上，英國《金融時報》早前曾引述知情人士報道，若新型冠狀病毒全球爆發演變成長期危機，滙豐控股將被迫推遲裁減3.5萬個工作崗位、以及大幅縮減其歐洲和美國資產負債表的計畫。

知情人士稱，疫情蔓延下，滙控許多員工被逼在家工作，使裁員計畫變得複雜。因為滙控需要考慮，市場上鮮有公司聘請員工時，實施大規模裁員為員工帶來的影響。

另外，在監管機構要求銀行竭力支持受疫情打擊的公司之際，實施重組、及退出部分無利可圖的客戶關係可能會變得困難。鑑於資產的市場估值暴跌，滙控亦很難出售價值數百億美元的剝離資產。

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