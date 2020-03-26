金獅花園月租劈至8300元　低市價逾一成

美聯羅航星表示，大圍金獅花園2期D座高層2室，實用面積282方呎，內籠較為殘舊，約一個月前以每月租金9,800港元放租，隨着市況轉差，業主急於租出單位，最終大減1,500元或約15.3%，僅以8,300元租出，呎租29.4元，較市值租金低逾一成。

他指出，這類單位租金一般約9,500至9,800元，部分裝修較好的單位，能夠以逾萬元租出。而現時屋苑有約10多個放租盤，叫租最低約9,800元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626