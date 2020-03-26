偉志控股全年盈利跌17%　密切留意疫情

據目前可得的資料，該公司董事認為，新冠肺炎疫情不會對集團財務狀況造成任何重大影響。然而，鑑於疫情自身不可預測性及在全球範圍內快速發展，故集團業務可能會受到重大影響，因此董事將對整體環境及疫情發展進行密切監控。

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