偉志控股全年盈利跌17% 密切留意疫情
2020年03月26日 19:44
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偉志控股(01305)公布，截至去年12月底止全年盈利3,714.8萬港元，按年下跌17.64%，每股盈利0.17元，維持不派末期股息。
據目前可得的資料，該公司董事認為，新冠肺炎疫情不會對集團財務狀況造成任何重大影響。然而，鑑於疫情自身不可預測性及在全球範圍內快速發展，故集團業務可能會受到重大影響，因此董事將對整體環境及疫情發展進行密切監控。
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