中港股市可能爆升先兆？A50期貨突飆逾3%...
2020年03月26日 19:48
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內地傳媒報道，在新加坡買賣的A50指數期貨周四(27日)尾市疑似出現「烏龍盤」，突然爆升3.22%，使投資者議論紛紛，是否出現突發利好消息。
不過，經過和業內多方確認，該成交應是「烏龍盤」，即有人錯誤提供了報價，並且確實有人在這個價格成交。
值得商榷的是，犯錯誤的一方，並沒有在規定的時間向交易所提出成交異議，該交易已經確認。
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