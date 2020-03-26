中港股市可能爆升先兆？A50期貨突飆逾3%...

內地傳媒報道，在新加坡買賣的A50指數期貨周四(27日)尾市疑似出現「烏龍盤」，突然爆升3.22%，使投資者議論紛紛，是否出現突發利好消息。

不過，經過和業內多方確認，該成交應是「烏龍盤」，即有人錯誤提供了報價，並且確實有人在這個價格成交。

值得商榷的是，犯錯誤的一方，並沒有在規定的時間向交易所提出成交異議，該交易已經確認。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626