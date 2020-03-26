中港股市可能爆升先兆？A50期貨突飆逾3%...

2020年03月26日 19:48
  • 東網電視
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    內地傳媒報道，在新加坡買賣的A50指數期貨周四(27日)尾市疑似出現「烏龍盤」，突然爆升3.22%，使投資者議論紛紛，是否出現突發利好消息。
    不過，經過和業內多方確認，該成交應是「烏龍盤」，即有人錯誤提供了報價，並且確實有人在這個價格成交。
    值得商榷的是，犯錯誤的一方，並沒有在規定的時間向交易所提出成交異議，該交易已經確認。
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