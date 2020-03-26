中信銀行去年多賺7%
2020年03月26日 20:05
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(中新社圖片)
中信銀行(00998)公布，截至2019年12月底止全年溢利480.15億元人民幣(下同)，按年增長7.87%，每股基本盈利0.95元，每10股派發現金股息2.39元人民幣。期內收入1,878.81億元，按年上升13.34%。
該行平均總資產回報率(ROAA)為0.76%，按年減少0.01個百分點；平均淨資產收益率(ROAE)則按年下降0.3個百分點至11.06%；不良貸款率1.65，較去年末下降0.12個百分點。
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