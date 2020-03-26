新盤UPDATES：大單位不乏承接力

發展商推盤步伐略為減慢，整體一手市道氣氛亦見回落，而各區銷售中樓盤，以較大面積單位承接力較佳，個別更錄得高價個案。

●WEST PARK高層戶逾945萬元售出創新高

興勝創建（00896）旗下長沙灣WEST PARK，剛售出21樓B單位，實用面積493方呎，間隔兩房連書房設計，成交價逾945.48萬元，屬項目暫售單位新高，呎價19,178元。項目至今累售37伙，套現逾2.63億元。

●嘉熙低層三房戶呎售近1.67萬元

嘉華國際（00173）旗下已屬現樓的大埔白石角嘉熙，剛售出第8座6樓A單位，實用面積714方呎，屬3房設計，售價1,191.9萬元，呎價16,693元。

●PARK YOHO Napoli錄逾千萬元承接

新鴻基地產（00016）的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，售出第23B座5樓A室，實用面積714方呎，以1,094.43萬元獲承接，呎價15,328元。

●THE RICHMOND首錄終止買賣合約個案

市況不穩，新盤市場續現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，恒基地產（00012）旗下西半山THE RICHMOND，錄得首宗終止買賣合約情況，單位為11樓C室，實用面積206方呎，間隔屬開放式，原本於今年1月以690.6萬元售出，呎價33,524元。發展商已發出新銷售安排，即日起停售上述單位。

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