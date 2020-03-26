中石油︰大力發展天然氣業務並探索新能源

戴厚良提到，「十四五」規劃出台後，中石油在做好傳統石油及天然氣業務、尤其是大力發展天然氣的同時，將啟動新能源的專項規劃，致力建立一個全面融合化石能源和新能源全面融合發展的清潔低碳生態圈，把中石油打造成一家具有國際競爭力的「綜合性能源公司」。

他指出，中石油一直關注新能源，近年組織了專項工作組研究太陽能發電、風力發電、地熱等技術之進展，於2018年在1個油田啟動了15兆瓦的分布式太陽能電站試點項目，2019年有41個運用油田產生餘熱的地熱項目，供暖給500萬立方米，而今年還在繼續加大太陽和風電規模，也進行了全面布局。

與此同時，中石油也在研究低成本產氫、儲氫和氫氣加氣站，並調動集團於煉油和化工領域的人才及其產業優勢，探索生物柴油和生物乙醇(酒精)等生物能的發展。

被問到如何看中石油和中石化之間下游業務有何優劣，戴僅稱︰「你們(媒體和分析師)更能夠感覺到兩家公司的異同」。

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