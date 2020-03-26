中石油︰尚未就管道資產分拆達成共識

中石油去年銷售進口天然氣虧損再擴大23.29%至307.1億元人民幣。凌霄表示，現時中石油簽訂了10多份長期進口供應合約，其進口價格絕大多數與進口時前某段時間的原油或相關產品之平均價格掛鈎，因此油價近期暴瀉後，進口氣的成本之後也會相應降低，如果售價合理就能縮窄進口天然氣之虧損，甚至一些時候如下次採暖季有一定盈利。

但長遠來看，中石油不會單靠低油價解決這個老問題，既要優化氣源組合，務求降低平均來貨價，也要加大終端市場的開發力，「做大自有終端的規模，不斷提高自有終端的銷售比重」。

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